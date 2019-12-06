Общество

Депутат Владимир Яников рассказал об итогах работы в своем округе и планах на следующий год

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников работает в довольно большом и достаточно сложном избирательном округе №10, который включает в себя весь Гдовский район, Середкинскую, Писковскую и Ершовскую волости Псковского района и даже часть областного центра (Овсище, улицы Алехина и Техническую). Наверное, легких депутатских округов в нашем регионе никогда и не было, у каждого есть своя специфика, свой пласт болевых точек, системных и несистемных проблем.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей попросил Владимира Яникова рассказать, какие вопросы приходится ему решать в своем округе и насколько успешна эта работа.

- Владимир Николаевич, если подводить итоги вашей депутатской работы за этот приближающийся к завершению год, то что бы вы озвучили в первую очередь в качестве основных своих достижений?

- Давайте начнем с того, что деятельность депутата можно разделить на несколько важных направлений. Самое основное - это законотворческая деятельность. Я работаю председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению, соответственно, участвую в подготовке законопроектов для сессии, а также участвую в работе Парламентской Ассоциации Северо-Запада, где с коллегами из других регионов рассматриваем различные проекты законов, предложения от различных регионов. Там мы стараемся помочь нашим старшим коллегам из Госдумы принять правильное решение.

Второе направление - работа в округе. У меня округ №10. Он достаточно большой (как и у многих моих коллег), это весь Гдовский район, Середкинская, Писковская и Ершовская волости Псковского района и даже часть областного центра - Овсище, улицы Алехина, Техническая. Поэтому приходится довольно много работать с населением. В частности, я стараюсь минимум раз в месяц, а то и два, устраивать прием населения непосредственно в волостях Гдовского района и Псковского.

Естественно, ежемесячно провожу приемы в приемной «Единой России» и на своем рабочем месте. Обращений, самых разнообразных, довольно много. Они касаются и автобусного сообщения, и ремонта дорог, и освещения территории. Очень много земельных вопросов, связанных с ситуацией, когда люди приобретают землю, забывают узаконить все, что полагается, а потом возникают споры с государством, споры между собственниками и так далее. Поэтому большое количество времени приходится уделять решению этих вопросов.

Еще одно важное направление - работа с администрацией области. Опять же, исходя из большого количества обращений граждан, необходимо активно взаимодействовать и с администрациями районов, и Пскова. Один депутат, конечно, ничего не сделает, поэтому мы плотно работаем с органами исполнительной власти.

- Направлений, действительно, много. А что конкретно удалось сделать?

- Что получилось и что приятно вспомнить? Прежде всего то, что долгая работа по обустройству новых остановок и освещения на Кисловском шоссе в Псковском районе завершается. Остановки будут все освещены, и это большое дело, которое я контролировал года четыре, наверное.

Открытие медпунктов в Чернево, в Добручах (правда, к сожалению, в Добручах пока еще нет медицинского работника) и в Ершово (там уже в новом медпункте работает сотрудник). В Ершово я так же постарался помочь найти средства на ремонт Дома культуры. Получилось найти 1 млн рублей. На эту сумму отремонтирован вестибюль и куплена аппаратура. Когда праздновали 50 лет Ершовского ДК, было приятно видеть, что и я тоже оказал определенную помощь.

В Ямской школе Гдовского района и Писковской школе открыты кабинеты по программе «Точка роста». Приятно, что это получилось сделать именно в моем округе. Мы открыли по программе «Единой России» и такой проект, как «Парта героя». Такая «Парта» появилась в Середкинской школе и в Моглино. К слову, мне приходится работать не только в своем округе, но и в Тямшанской волости, и в Логозовской. Бывают такие пересечения.

Теперь по детским садам в моем округе. Я выступал за то, чтобы в Портянниково сад появился, и такой наказ от избирателей был. И такой сад готовится к сдаче в эксплуатацию. К сожалению, пока не получилось у нас с детским садом в Писковичах. Деньги были, но использовать не смогли - конкурсы не прошли. Скорее всего, будем в перспективе на будущий год, решать этот вопрос - чтобы в Писковичах обязательно был детский сад или появилась пристройка к детскому саду.

- Раз уж мы заговорили о перспективах, какие еще есть планы на следующий год?

- Если говорить о перспективах, то сейчас я активно работаю над строительством школы в Гдове. К сожалению, пока этот вопрос переносится из года в год. Есть проблемы с тем, чтобы построить новую котельную. Будем надеяться, что пока мой депутатский срок не закончится, я все-таки решу этот вопрос. Работаю и над тем, чтобы детский сад появился в Смуравьево, тоже в Гдовском районе.

В планах совершенствовать подвоз детей в Гдовском районе. Там плохие дороги, нужны новые автомобили - повышенной проходимости.

На будущий год в планах, конечно, - работа в партии «Единая Россия» и подготовка к грядущим выборам. На будущий год предстоят большие выборы в Гдовском и Псковском районах.

- Как вы считаете, недавний визит губернатора в Гдовский район будет способствовать решению долгоиграющих вопросов?

- Думаю, да. Губернатор пообещал, что будет следить за тем, как развиваются дела по строительству котельной в Гдове для того, чтобы можно было построить школу.

К сожалению, администрация района вяло ведет эту работу. Наверное, есть на то определенные причины.

- Владимир Николаевич, давайте продолжим разговор о перспективах. 9 декабря начнет работу согласительная комиссия по проекту бюджета на следующий год. Вы вносили какие-то предложения?

- Мои предложения касаются в большей степени школ, поскольку я курирую партийный проект «Новая школа». Они связаны с более грамотным распределением средств. Сейчас у нас распределение идет по количеству детей в районах, школы-то все разные по наполняемости, поэтому и нормативы для каждой школы различные. В частности, меня интересуют нормативы по Идрицкой школе, по Ямской школе и по Центру образования Опочецкого района. Я прошу рассмотреть вопрос о необходимости выделить дополнительные ставки. Эти школы выбиваются из общей массы, и у них есть проблемы. Надо выделить дополнительные средства.

Еще одно предложение по «Точке роста». Я прошу рассмотреть вопрос о необходимости выделить дополнительные ставки. В школах обычно лишних часов нет.

Также прошу рассмотреть вопрос об увеличении субсидий по перевозке обучающихся в муниципальных организациях на внеклассные мероприятия, олимпиады, медицинские осмотры и итоговую аттестацию. Если подвоз осуществляется у нас более или менее неплохо, то в случае необходимости выехать на внеклассные олимпиады, мероприятия, медосмотры, возникают проблемы. Поэтому я прошу рассмотреть возможность увеличения субсидий в местные бюджеты по этому направлению.

Есть вопрос конкретно по Гдовскому району - это ремонт крыши школы в селе Чернево. Там протекает крыша, в некоторых классах даже стоят тазики. Надо обязательно этот вопрос решить.

Есть еще одно предложение. Мы приняли очень неплохой закон о том, что руководителям социальной сферы, медицинских учреждений, культуры, школ, которые отработали 15 лет и более, доплата к пенсии - 1 000 рублей. Закон приняли, а 1 000 рублей не выплачивается, потому что она неправильно названа. Получается так, что заслуженные люди имеют федеральную льготу и приходится выбирать, либо федеральная льгота, либо вот эта 1000 рублей. Справедливо было бы назвать эту доплату по-другому для того, чтобы люди могли получить к федеральной льготе дополнительную 1 000 рублей.

Беседовал Алексей Овчинников