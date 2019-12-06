Общество

Пополнение бюджета Псковской области налоговиками составило более 21 млрд рублей с начала года

С января по ноябрь 2019 года Управление ФНС России по Псковской области мобилизовало в консолидированный бюджет Российской Федерации 21,1 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 587,2 миллиона рублей больше чем за аналогичный период 2018 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 5,3 миллиарда рублей. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 15,8 миллиарда рублей и возросли на 5,0%, из которых в доход областного бюджета поступило 12,4 миллиарда рублей, в доходы местных бюджетов – 3,4 миллиарда рублей.

Отметим, формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 11 месяцев 2019 года на 99,4% обеспечено за счет следующих налогов:

на 51,6% за счет поступлений налога на доходы физических лиц (8,1 миллиардов рублей);

на 20,8% за счет поступлений налога на прибыль организаций (3,3 миллиарда рублей);

на 17% за счет налогов на имущество (налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов), от которых бюджет пополнился на 2,7 миллиарда рублей;

на 10% за счет налогов со специальными налоговыми режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения), поступления от этой группы налогов за январь-ноябрь 2019 года составили 1,6 миллиарда рублей.

За 11 месяцев 2019 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 14 миллиардов рублей. страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 10,4 миллиарда рублей, в Фонд социального страхования РФ – 1,2 миллиарда рублей, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,3 миллиарда рублей.

Необходимо добавить, что по итогам января-ноября месяцев 2019 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет региона, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.