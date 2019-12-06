Общество

Повышение налоговой грамотности среди населения - одна из приоритетных задач налоговых органов региона

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Сергей Голубев принял участие в научно-методической конференции «Дружи с финансами», которая прошла на базе филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Конференция проводилась для учителей и педагогов общеобразовательных учебных заведений и учреждений среднего специального образования.

Сергей Голубев рассказал о развитии и становлении налоговой системы в Российской Федерации, о том, какие бывают налоги и какую роль играет поступление налогов для бюджетов всех уровней. Уделил внимание электронным сервисам сайта ФНС России, особенно одному из самых популярных - «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» и продемонстрировал возможности его работы с планшетного устройства.

Подробно он остановился на том, что нового жители Псковской области увидели в полученных налоговых уведомлениях в 2019 году, о сроке уплаты налогов и последствиях, которые могут возникнуть в случае их неуплаты, а также о льготах, применяемых в налогообложении и что делать, если льгота не применена.

Кроме того, Сергей Голубев ответил на вопросы о налоге на профессиональный доход (специальный налоговый режим для самозанятых граждан), о налоговых вычетах для лиц, которые застраховали свою жизнь, о сроках исполнения запросов граждан, обративших в налоговый орган.

Как подчеркнула в своем выступлении директор филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета Алла Алексеева, подобные встречи со специалистами УФНС России по Псковской области способствуют повышению налоговой грамотности не только среди педагогов, но и среди учащейся молодежи.



