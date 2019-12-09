Общество

К 10 февраля закончится реконструкция памятника «Купол» в Черехе

Более 29 млн рублей направлено на реконструкцию памятника «Купол» в Черехе. Об этом сообщил руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сегодня, 10 декабря, на заседании оргкомитета по подготовке к проведению в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6 роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сегодняшний день уже выполнен демонтаж памятника и фундамента, залит новый фундамент, готовность которого составляет почти 100%.

Сергей Грахов отметил, что срок сдачи объекта - 10 февраля.

«Каких-либо срывов планов, графика нет», - заявил он.

Памятник 6-й роте в Черехе был открыт 1 августа 2002 года. Его автор - псковский архитектор Анатолий Царик.

Напомним, в 2020 году исполнится 20 лет со дня гибели 6-й роты. Указ о проведении памятных мероприятий подписан президентом России Владимиром Путиным.