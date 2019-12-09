Общество

Интерактив: Не добиться помощи для ребенка-инвалида

Социальные службы Пскова не обеспечивают ребенка-инвалида положенными средствами реабилитации. В прошлом году у моего 14-летнего ребенка были выявлены проблемы с позвоночником.

В профильном медицинском учреждении в Пушкине нам предложили либо сделать операцию, либо носить корсет. А операция стоит полтора миллиона рублей. Чтобы поддерживать спину, было решено воспользоваться корсетом, мы поставили ребенка на учет как инвалида.

Когда мы пришли в региональный ФСС, нам пояснили, что предоставить корсет в настоящее время бесплатно невозможно. Корсет нужен был срочно, поэтому мы поехали в Петербург и сделали его за свой счет, он стоит порядка 50 тысяч рублей.

Мы целый год ждали, пока нам предложат новый бесплатный корсет. Ребенок растет, новый корсет необходим каждый год. Сейчас нас ставят на очередь, возможно, в 1 квартале 2020 года мы этот корсет получим, но это не точно.

Татьяна

Номер телефона женщины имеется в редакции ПЛН.