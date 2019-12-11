Общество

Госдума приняла закон о курилках в аэропортах

Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов. Однако обязанности по организации таких зон у «воздушных гаваней» не будет - вопрос остается на усмотрение компаний. Подорожания билетов в связи с новшеством в нижней палате не ожидают, пишет «Российская газета».

Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

В законе прописываются требования к курительным комнатам. Это должны быть специально выделенные изолированные помещения, которые оборудованы системами вентиляции. При этом такие зоны должны быть с непрозрачными стенами - в целях недопущения пропаганды. Необходимо «избежать возможности наблюдения за курением», пояснили депутаты. На это указывал и Минздрав, критикуя ранее законопроект.

Также прописано, где именно можно открывать курилки. Они должны располагаться «в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом».

Таким образом, можно говорить о снятии запрета на курение в зданиях аэропортов, который действовал около шести лет. Курильщикам приходилось выходить из здания и дымить на расстоянии не менее 15 метров от него, что в условиях крупных аэропортов - дело затруднительное.

«Запретительные меры оказались неэффективными, - признал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. - Вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там». Собственно, тотальный запрет и является по большей части причиной нарушений, добавил он.

В пояснительной записке приводится пример аэропорта Шереметьево: за год в нем было возбуждено 1938 дел об административных правонарушениях в связи с курением. И это при том, что далеко не всех нарушителей поймали «за руку».

«То есть даже при том, что возможности контроля за нарушителями-курильщиками ограничены, мы имеем почти две тысячи только зарегистрированных нарушений!» - обратил внимание парламентарий.

Новый законопроект послужит возвращению чистого воздуха в санитарные комнаты и другие общественные пространства аэропортов, заявил автор инициативы, депутат-«единоросс» Сергей Боярский. По его словам, курилки сейчас стихийно существуют даже в комнатах матери и ребенка, где «хоть топор вешай».

Еще один аргумент - опасностей для возникновения пожара будет меньше, отметили в Госдуме.

Эксперты ранее предупредили о возможном росте цен на билеты в связи с организацией курилок. Эту же тему подняли в ходе обсуждения проекта и депутаты. Боярский заверил коллег, что принятие закона не приведет к удорожанию билетов. Возможностью вернуть курительные комнаты, по его оценке, воспользуются наверняка только крупные аэропорты. А для них это небольшие затраты на общем фоне, пояснил парламентарий.

Отправляться в курилки в аэропортах в перспективе придется и любителям электронных сигарет. Первое чтение в нижней палате парламента накануне прошел законопроект, который эти «устройства» приравнивает к обычным сигаретам и вводит штрафы за курение табака в запрещенных местах.

Кстати, возвращать курилки на железнодорожные вокзалы пока не планируется - пассажиры имеют возможность выйти и спокойно подымить в установленном месте, объяснили депутаты.