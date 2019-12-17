Общество

Антон Минаков: Мы благодарны администрации области за открытый диалог по проекту бюджета на 2020 год

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков назвал плодотворной работу согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В целом, считаю работу согласительной комиссии плодотворной. Конечно, был ряд поправок, судьбу которых мы пока не понимаем, но мы отмечаем в проекте бюджета и положительные моменты. Например, сокращение дефицита бюджета с 7,9% до 7%», - заявил Антон Минаков, комментируя итоги работы согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов».

Антон Минаков рассказал, что окончательное решение по проекту бюджета фракция ЛДПР примет в понедельник, после заседания фракции и после видеомоста с курирующими депутатами из Госдумы. «Свое окончательное решение мы озвучим на сессии Псковского областного Собрания депутатов», - рассказал он.

«У нас есть опасения, что какие-то наши поправки не будут учтены. Нас смущает сокращение бюджета по таким статьям, как поддержка предпринимательства. Мы считаем, что именно малый и средний бизнес - это та составляющая основа экономики региона, которая приносит не только доход региону в виде налогов, но и создает рабочие места. Еще мы не удовлетворены количеством денежных средств, которые выделяются на систему здравоохранения. Мы много работаем с избирателями, и 70% их обращений в ЛДПР связано именно с вопросами медицины, например, отсутствие дотационных лекарств», - поделился опасениями депутат.

«Мы благодарны администрации Псковской области за открытый формат общения и сотрудничества. Надеемся, что такой формат будет сохраняться и впредь. Несмотря на разные диалоги с разными политическими партиями, мы все преследуем одну цель - качественное улучшение жизни наших граждан», - отметил Антон Минаков.

Добавим, что сегодня, 18 декабря, фракция ЛДПР в преддверии второго чтения проекта закона об областном бюджете встретилась с заместителями губернатора области для обсуждения изменившихся параметров финансового документа. В рабочей встрече участвовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернаторы Татьяна Баринова, Нинель Салагаева, Николай Цветков, руководители органов исполнительной власти, а также председатель Собрания Александр Котов.