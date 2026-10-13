Звезда сериала «Во все тяжкие» умер в возрасте 34 лет

Звезда известного сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт, сыгравший сына главного героя Уолтера Уайта, скончался в возрасте 34 лет, сообщает TMZ со ссылкой на власти Техаса.

Скриншот из сериала «Во все тяжкие» (2008-2013)

«Ар Джей Митт, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие", мертв. Местный чиновник подтвердил, что Ар Джей скончался в понедельник в Техасе. Нам сказали, что он покончил с собой», — говорится в сообщении портала.

При этом местные органы правопорядка заявили TMZ, что расследование продолжается.

Ар Джей Митту было 34 года. В сериале «Во все тяжкие» он сыграл страдающего ДЦП сына главного героя — Уолтера Уайта-младшего, который поддерживал своего отца, когда у того обнаружили рак. При этом в реальности актер, как и его персонаж, страдал ДЦП и часто выступал в поддержку людей с различными заболеваниями, а также корректного их отображения на экране, пишет «РИА Новости».