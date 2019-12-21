Общество

Кадровую проблему в сфере образования предрек Псковской области губернатор Михаил Ведерников

Кадровую проблему в сфере образования предрек Псковской области через несколько лет губернатор региона Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение он высказал, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

Говоря о проблемах, которые сохраняют свою актуальность для региона, губернатор отметил, что пока не удается существенно снизить уровень госдолга. «Чрезвычайно острым остается дефицит кадров в медицине. Нужно признать, что через несколько лет эта проблема возникнет и в сфере образования. Существующие кадры не молодеют, а студенты редко задерживаются в школах, особенно в сельских», - констатировал Михаил Ведерников.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в Псковской области в среднем составляет 78%, а в отдельных районах превышает 90%. Реализация соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ уже началась (в 2019-2020 гг. инвестируем с их помощью 1 млрд рублей), но модернизация сферы займет не один год.

«Проблем много, для каждой из них прорабатываются предметные решения. Однако сам список наиболее наболевших вопросов нам уже удалось существенно сократить», - резюмировал глава региона.