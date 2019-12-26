Общество

Депутаты приняли бюджет города Великие Луки на 2020 год

Очередное 30-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва прошло 26 декабря в зале заседаний администрации города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в повестке дня значилось 15 вопросов, по первому из которых перед депутатами выступила заместитель главы администрации города Великие Луки – начальник финансового управления Наталья Дмитриева. Она проинформировала парламентариев о предлагаемых изменениях и дополнениях в бюджет муниципального образования «Город Великие Луки» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Как сообщила Наталья Дмитриева, в соответствии с изменениями в закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов городу Великие Луки доведены изменения по отдельным видам межбюджетных трансфертов, приводящие к увеличению общего объема целевых перечислений из областного бюджета на 10 990,5 тыс. рублей. В частности, как пояснила начальник финансового управления, увеличена субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 3 671,4 тыс. рублей в соответствии с соглашением между администрацией города и региональным комитетом по строительству и ЖКХ.

Кроме того, дополнительно предусматриваются средства субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в объеме 2 012,0 тыс. рублей, также изменяются объемы и по некоторым другим статьям.

Помимо этого, изменены суммы по ряду расходных статей за счет выявленных резервов.

В целом, согласно представленной заместителем главы администрации города информации, в результате внесенных изменений уточненные параметры бюджета города на 2019 год составят: доходы в сумме 2 907 497,3 тыс. рублей, расходы в сумме 3 010 864,9 тыс. рублей.

По итогам обсуждения депутаты поддержали представленный проект решения единогласно.

Докладчиком по второму и третьему вопросу повестки дня также стала начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева.

Она сообщила о планируемых изменениях в решение Великолукской городской Думы № 109 от 29.11.2019 «О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования «Город Великие Луки» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении». Согласно представленной Натальей Дмитриевой информации, уточняются в сторону увеличения основные параметры бюджета. По данному вопросу депутаты проголосовали единогласно.

После чего парламентариям был предложен для рассмотрения проект решения по главному финансовому документу города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Как пояснила Наталья Дмитриева, при разработке проекта бюджета администрация города руководствовалась основными принципами: максимальная мобилизация доходных источников и социальная направленность расходов.

Предлагалось утвердить основные характеристики бюджета Великих Лук на 2020 год с общим объемом доходов в сумме 2 840 737,8 тыс. рублей и с общим объемом расходов в сумме 2 924 917,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021-2022 годов согласно прогнозам общий объём доходов на 2021 год составит 2 197 467,7 тыс. рублей, на 2022 год – 2 156 639,8 тыс. рублей. Что касается расходов, то прогнозируемые суммы таковы: на 2021 год - 2 197 467,7 тыс. рублей, на 2022 год – 2 156 639,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета и на 2021, и на 2022 годы не планируется.

Информируя парламентариев о сферах расходования бюджетных средств, начальник финансового управления отметила, что основной объем составляют расходы социальных отраслей: образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта. Значительный объём средств также приходится на расходы городского хозяйства.

Приводя конкретные цифры, Наталья Дмитриева сообщила, что в 2020 году на отрасль образования выделяется 1789,1 млн. рублей; на сферу культуры – 118,6 млн. рублей; на спорт и физическую культуру – 68,3 млн. рублей; социальная политика аккумулирует 88,7 млн. рублей; ЖКХ – 335,6 млн. рублей; а на дорожную деятельность, включая: ремонт, содержание и обеспечение сохранности дорог, – планируется потратить 324,6 млн. рублей.

Подводя итог своему докладу, Наталья Дмитриева подчеркнула, что бюджет муниципального образования сформирован в программном формате, что позволяет производить расходы адресно под конкретные мероприятия и конкретных получателей средств с прогнозируемым результатом финансирования и возможностью его оценки.

В целом, как было отмечено, разрабатывая проект бюджета, администрация Великих Лук старалась достичь разумного баланса между финансовыми возможностями бюджета и потребностями учреждений города в расходах.

По итогам обсуждения проект бюджета муниципального образования «Город Великие Луки» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов был принят.