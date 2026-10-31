Магнитные бури исключили из прогноза на ближайшие два дня

Магнитные бури больше не прогнозируются на Земле в ближайшие два дня, несмотря на воздействие потока солнечной плазмы из корональной дыры. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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«На данный момент сохраняется прогноз на умеренные геомагнитные возмущения сегодня и завтра, но бурь в прогнозе уже нет», - говорится в сообщении.

По поступающим данным, Земля в настоящее время проходит через возмущенную область космического пространства. Наблюдается рост параметров солнечного ветра.

Несмотря на это, магнитное поле Земли, как отмечают специалисты, отреагировало слабее, чем ожидалось. Ранее на минувшую ночь прогнозировалась слабая магнитная буря, однако фактически были зафиксированы лишь геомагнитные возмущения. Показатели геомагнитной активности снижаются, пишет ТАСС.