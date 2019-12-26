Отделение ПФР по Псковской области информирует о режиме работы учреждений ПФР области 31 декабря

Отделение ПФР по Псковской области входит в структуру Пенсионного фонда Российской Федерации, для которого 31 декабря является рабочим днем.
В связи с этим прием граждан в отделении и учреждениях ПФР области будет осуществляться с 08.30. до 16.00 без перерыва на обед.
Отметим, что в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области налажена работа единого телефона «горячей линии». Позвонив на «горячую линию» по номеру 8 800 775-7950, можно получить полную и достоверную информацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами. Во всех учреждениях ПФР области также работают телефоны горячей линии.
Номера телефонов «горячих линий» управлений и клиентских служб Пенсионного фонда РФ по Псковской области
|
Район
|
Номер телефона горячей линии
|
Клиентская служба ПФР в Бежаницком районе
|
8 (81141) 2-34-31
|
Клиентская служба ПФР в Гдовском районе
|
8 (81131) 2-17-31
|
Клиентская служба ПФР в Дедовичском районе
|
8 (811 36) 9-35-72
|
Клиентская служба ПФР в Дновском районе
|
8 (81135) 2-53-51
|
Клиентская служба ПФР в Красногородском районе
|
8 (81137) 2-11-37
|
Клиентская служба ПФР в Куньинском районе
|
8 (81149) 2-18-84
|
Клиентская служба ПФР в Локнянском районе
|
8(81139) 2-13-35
|
УПФР в Невельском районе (межрайонное)
|
8 (81151) 2-54-03
|
Клиентская служба ПФР в Новоржевском районе
|
8 (81143) 2-14-49
|
Клиентская служба ПФР в Новосокольничском районе
|
8 (81144) 2-12-50
|
УПФР в Опочецком районе (межрайонное)
|
8 (81138) 2-26-00
|
УПФР в Островском районе (межрайонное)
|
8 (81152) 3-15-90
|
Клиентская служба ПФР в Палкинском районе
|
8 (811-45) 2-10-28
|
Клиентская служба ПФР в Печорском районе
|
8 (81148) 2-44-68
|
Клиентская служба ПФР ПФР в Плюсском районе
|
8 (81133) 2-16-12
|
УПФР в Порховском районе (межрайонное)
|
8 (81134) 2-29-97
|
Клиентская служба ПФР в Пустошкинском районе
|
8 (81142) 2-16-50
|
Клиентская служба ПФР в Пушкиногорском районе
|
8 (81146) 2-34-31
|
Клиентская служба ПФР в Пыталовском районе
|
8 (81147) 2-19-06
|
Клиентская служба ПФР в Себежском районе
|
8 (81140) 2-11-08
|
Клиентская служба ПФР в Стругокрасненском районе
|
8 (81132) 5-11-97
|
УПФР по г. Великие Луки и Великолукскому району
|
8 (81153) 4-69-48 4-69-25
4-69-11
|
Клиентская служба ПФР в Усвятском районе
|
8 (81150) 2-13-82
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
8 (8112) 56-60-95, 53-01-20, 66-52-81
Для тех, кому удобнее задать вопрос онлайн, на сайте ПФР работает Центр консультирования. Можно направить обращение в ПФР через электронные сервисы портала.
Добавим, что специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан в группе Вконтакте.