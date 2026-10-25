Как распознать рак у собак, рассказал кинолог

Онкология у собак трудно заметна на ранних стадиях, потому что симптомы похожи на обычную усталость, но заболевание можно распознать, если чуть более тщательно осматривать питомца, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Самое трудное в диагностике заболеваний собак – это, пожалуй, тот факт, что питомцы не могут прямо пожаловаться на самочувствие. Иногда человек обращает внимание только тогда, когда животному уже совсем плохо. Кроме того, ранние признаки рака часто неспецифичны и легко списываются на усталость, возраст. Но лучше перестраховаться, зато убедиться, что со здоровьем все в порядке, чем упустить подозрительный симптом и вернуться к нему, когда уже будет упущено драгоценное время», - сказал Голубев.

По его словам, как можно быстрее следует показать ветеринару любые уплотнения на теле, которые увеличиваются в размерах, даже если они не причиняют боли собаке. Кинолог посоветовал регулярно самостоятельно осматривать все тело питомца. Особенно стоит насторожиться, если под челюстью, перед лопатками или за коленями у собаки появились увеличенные, плотные и безболезненные лимфоузлы, это могут быть одни из классических признаков лимфомы, наиболее распространенной у собак.

Кроме того, следует обращать внимание на любые изменения кожи, например, пятна, родинки, особенно меняется их цвет, текстура или размер, а также незаживающие в течение более двух недель ранки.

Также стоит насторожиться, если собака ест нормально, но внезапно начинает терять вес, это может происходить из-за того, что организм тратит ресурсы на борьбу с раковыми клетками. Другими тревожными симптомами Голубев назвал затрудненное глотание, жевание и потерю аппетита. Причинами этого могут быть и стоматологические проблемы или воспаление, но опухоль в пасти, горле или пищеводе следует исключить в первую очередь.

«Подозрительный кашель без симптомов инфекции, сопровождающийся одышкой, – тревожный сигнал и повод проверить грудную полость, чтобы исключить новообразования. Особенно настораживает постоянный кашель у пожилой собаки: в этом возрасте он требует более пристального внимания», - рассказал президент РКФ еще об одном возможном проявлении рака у собаки.

Срочно обратиться к ветеринару следует тем владельцам, которые заметили у своего питомца кровь в моче, кале, из влагалища у стерилизованных самок. В то же время, и такая патология может оказаться не раком, это могут быть воспаление, инородное тело и гормональные нарушения. Также на разлагающуюся опухоль могут указывать непонятные выделения с неприятным запахом даже после гигиены из ушей или пасти.

Проще всего, по словам Голубева, пропустить связанные с возрастом симптомы, такие, как вялость и слабость. Пожилых питомцев, которые становятся более равнодушными к играм и прогулкам и дольше спят, он порекомендовал осматривать у ветеринара чаще, чем раз в год, например, раз в полгода.