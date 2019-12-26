Общество

Псковские налоговики приглашают налогоплательщиков на тематические семинары в инспекциях в 1 квартале 2020 года

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области приглашает граждан на тематические семинары, которые пройдут в налоговых органах региона в январе-марте 2020 года. Тематика семинаров предназначена для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Традиционно спланированные мероприятия проводятся в порядке оказания государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков по актуальным вопросам налогового законодательства.

В ходе семинаров специалисты инспекций разъяснят порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, указанных в налоговом уведомлении, расскажут об изменениях в налоговом законодательстве, вступивших в силу в 2020 году, новом порядке применения ККТ, возможностях и преимуществе электронных сервисов ФНС России, о предоставлении льгот по имущественным налогам физических лиц, налоговых вычетов и многое другое.

Выбрать необходимую тематику можно, ознакомившись с графиками проведения семинаров территориальными налоговыми органами в 1 квартале 2020 года.