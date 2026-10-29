Скончался преподаватель ПсковГУ Михаил Бегун

27 октября на 71-м году жизни скончался доцент кафедры фундаментальной медицины и общей патологии Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Михаил Бегун, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: ПсковГУ

С 2018 года Михаил Бегун преподавал в ПсковГУ дисциплины «Анатомия», «Топографическая анатомия и оперативная хирургия», «Медицина катастроф», «Общая хирургия, лучевая диагностика».

«Уход Михаила Семёновича — большая потеря для всех, кто знал его лично. Память о нём сохранится в сердцах коллег и студентов. Псковский государственный университет выражает глубокие соболезнования родным и близким», - добавили в вузе.