Общество

Названы победители и лауреаты профсоюзного конкурса «ПрофПрактики»

Псковский областной совет профсоюзов подвел итоги конкурса «ПрофПрактики», проходившего в течение 2019 года. Одной из главных задач конкурса было распространение опыта работы профсоюзных организаций и отдельных профсоюзных активистов по организации и проведению правозащитных мероприятий, а также мероприятий культурно-массового, творческого, спортивно-оздоровительного, социального характера.

В коллективной номинации «ПрофЭнергия» победу одержала первичная профсоюзная организация ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница» (председатель Марина Дмитриева). Второе места заняла первичная профсоюзная организация МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» (председатель Денис Терехов), третье — первичная профсоюзная организация МП г. Пскова «Горводоканал» (председатель Максим Аксенов).

В номинации «ПрофСвет» первое место – у первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Великолукская детская городская больница» (председатель Татьяна Гусева). На втором месте — первичная профсоюзная организация МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» (председатель Ирина Никитина), на третьем — первичная профсоюзная организация ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» (председатель Ольга Еронен).

В номинации «ПрофЗащита» победа осталась за первичной профсоюзной организацией АО «Вектор» (председатель – Владимир Алексеев). Второе место заняла первичная профсоюзная организация ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» (председатель Раиса Куприненко). Третье место – у первичной профсоюзной организации МП г. Пскова «Лифтмонтажсервис» (председатель Ирина Никитина).

В четырех индивидуальных номинациях места распределились следующим образом. В номинации «ПрофОпыт» победителем стала председатель Куньинской районной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Вера Никифорова, второе место у председателя Великолукской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Зои Казаковой.

В номинации «ПрофДвижок» победил член первичной профсоюзной организации МП г. Пскова «Горводоканал» Юрий Валетов, лауреатом стала председатель первичной профсоюзной организации ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Раиса Куприненко.

В номинации «ПрофГенератор» первое место у председателя первичной профсоюзной организации ЗАО Псковская швейная фабрика «Славянка» Валентины Редькиной. Второе место заняла заместитель председателя первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Елена Вилейская.

И, наконец, в номинации «ПрофОрг» победителем стала председатель первичной профсоюзной организации ГКУСО «Центр социального обслуживания – замещающие родители» Куньинского района Анастасия Степанова. Второе место разделили председатель первичной профсоюзной организации МП г.Пскова «Лифтмонтажсервис» Ирина Никитина и член первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Псковская городская больница» Татьяна Крюкова.

Вручение дипломов и денежных призов победителям и лауреатам конкурса «ПрофПрактики» состоялось на профсоюзных балах: 24 декабря в Великих Луках и 26 декабря в Пскове.