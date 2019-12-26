Общество

Александр Котов поздравил псковских спасателей с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников регионального управления МЧС России с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Повышенный риск, непредвиденные обстоятельства, физическое и эмоциональное напряжение - это рабочие будни спасателей. Сотрудники МЧС, как и обычные люди, не ждут чрезвычайных ситуаций, но всегда к ним готовы – по первому зову они приходят на помощь тем, кто попал в беду», - указал спикер областного заксобрания.

Он отметил, что чрезвычайная служба за годы своего существования стала мощной системой предотвращения ЧС и ликвидации их последствий.

«Техническое оснащение, а самое главное, личное мужество и профессионализм спасателей, позволяют с уверенностью сказать, что для сотрудников МЧС нет невыполнимых задач. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия», - заключил Александр Котов.