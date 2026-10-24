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В Госдуме предложили запретить пальмовое масло

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Нужно запретить поставлять в школы продукты, содержащие пальмовое масло в составе — оно вредное и вызывает рак, заявил депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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«Только вдумайтесь: каждый год в нашу страну пальмовое масло поставляют в огромных количествах – около одного миллиона тонн. Многие знают, какой от него вред: повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и метаболических нарушений. Многие эксперты указывают, что его нагревание образует токсичные вещества, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний и отрицательному воздействию на репродуктивную функцию человека», – рассказал парламентарий.

Следует повысить налог на пальмовое масло и запретить его поставлять в школы и медучреждения, предложил политик.

«Специалисты утверждают, что применение пальмового масла возможно с соблюдением высоких требований его обработки, которое убирает вредные и токсичные компоненты. Но это затратно, и производители используют его с минимальной переработкой в дешевых пищевых продуктах. Именно здесь нужны дополнительные ограничения, и начинать надо с продуктов для детей. Кроме этого, специальным федеральным законом надо запретить закупку продуктов с пальмовым маслом медицинскими и образовательными организациями. Уверен, что подавляющее большинство граждан положительно отнесется к этому нововведению», – заключил Сергей Миронов.

Ранее эксперт оценил влияние нехватки пальмового масла на стоимость выпечки, пишет«Газета.Ru».

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