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«ЛизаАлерт» приостанавливает поиски в некоторых регионах из-за медведей

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Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в отдельных регионах России вынуждены приостанавливать поисковые мероприятия из-за угрозы со стороны медведей. Об этом сообщил председатель отряда Григорий Сергеев.

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«Мы в ходе своих поисков в некоторых регионах вынуждены действительно приостанавливать поиск, <…> на определенной территории была ситуация с нетрадиционным для медведя поведением, и мы понимаем, что он иначе относится к людям, не как обычный зверь, с которым мы привыкли иметь дело. Возможно, он от нашей группы не уйдет, а поступит как-то иначе. Поэтому мы пересматриваем работу над поисками», — сказал Сергеев.

По его словам, одного факта нахождения медведя в лесу недостаточно для остановки поисковых работ. При принятии решения учитываются особенности поведения животного, в частности наличие медвежат и привыкание зверя к людям, пишет ТАСС.

«Мы вынуждены больше изучать ситуацию и обращать внимание на этот фактор, и есть регионы, где есть прямой запрет на вход в лес от государственных институций, связанных с этим аномальным поведением медведей», — заключил глава отряда.

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