Псковские пенсионеры узнали, как безопасно пользоваться банковскими услугами

Обучение курсу под названием «Прививаем культуру финансовой грамотности» для старшего поколения завершили представители Совета ветеранов псковского железнодорожного узла.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, занятия проходили в декабре 2019 года на площадке Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России. Более 20 слушателей узнали, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, применять современные онлайн-технологии, не стать жертвой мошенников, и получили сертификаты по завершению обучения.
Курс был разработан Банком России и порталом для старшего поколения «Баба-Деда». Учебная программа состоит из четырех модулей, длительность каждого занятия до 3 часов. В качестве преподавателей выступили сотрудники Отделения Псков.
Слушатели познакомились с теорией и смогли использовать эту информацию в работе с практическими кейсами. Участники программы разобрали темы: «экономия для жизни» - о том, как правильно сберегать средства, получить дополнительный пассивный доход и как вести учет своих затрат, «банковские услуги» - критерии выбора банка, кредиты и займы, «удаленный доступ к услугам» - онлайн-банкинг и оплата услуг через интернет. Отдельное внимание было уделено модулю «правила безопасности» - о том, как распознать мошенников и финансовые пирамиды.
Отличительное чертой программы стал раздел натуральных льгот, который сам по себе сложный, а также его редко преподают или рассказывают. К натуральным льготам, в том числе, относятся скидки на определенные услуги, бесплатный проезд, различные компенсации и прочее. Информированность о льготах автоматически становится частью финансовой грамотности, так как помогает не потратить деньги, сэкономить, получив бесплатные лекарства, путевку и т.д.
Каждый слушатель получил комплект учебных материалов, в числе которых полезная «шпаргалка» – альбом с информацией о льготах, которые предоставляются пенсионерам.
Уникальность курса финансовой грамотности Банка России в том, что он не продвигает какие-то конкретные банковские услуги и создан исключительно с образовательной целью.