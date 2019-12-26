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Общество

Псковские пенсионеры узнали, как безопасно пользоваться банковскими услугами

27.12.2019 12:34|ПсковКомментариев: 0

Обучение курсу под названием «Прививаем культуру финансовой грамотности» для старшего поколения завершили представители Совета ветеранов псковского железнодорожного узла. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, занятия проходили в декабре 2019 года на площадке Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России. Более 20 слушателей узнали,  как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, применять современные онлайн-технологии, не стать жертвой мошенников, и получили сертификаты по завершению обучения.

Курс был разработан Банком России и порталом для старшего поколения «Баба-Деда». Учебная программа состоит из четырех модулей, длительность каждого занятия до 3 часов.  В качестве преподавателей выступили сотрудники Отделения Псков.

Слушатели познакомились с теорией и смогли использовать эту информацию в работе с практическими кейсами. Участники программы разобрали темы: «экономия для жизни» - о том, как правильно сберегать средства, получить дополнительный пассивный доход и как вести учет своих затрат, «банковские услуги» - критерии выбора банка, кредиты и займы, «удаленный доступ к услугам» - онлайн-банкинг и оплата услуг через интернет. Отдельное внимание было уделено модулю «правила безопасности» - о том, как распознать мошенников и финансовые пирамиды.

Отличительное чертой программы стал раздел натуральных льгот, который сам по себе сложный, а также его редко преподают или рассказывают.  К натуральным льготам, в том числе, относятся скидки на определенные услуги, бесплатный проезд, различные компенсации и прочее. Информированность о льготах автоматически становится частью финансовой грамотности, так как помогает не потратить деньги, сэкономить, получив бесплатные лекарства, путевку и т.д.

Каждый слушатель получил комплект учебных материалов, в числе которых полезная «шпаргалка» – альбом с информацией о льготах, которые предоставляются пенсионерам.

Уникальность курса финансовой грамотности Банка России в том, что он не продвигает какие-то конкретные банковские услуги и создан исключительно  с образовательной целью.

Теги: #банк #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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