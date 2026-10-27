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МВД предупредило о мошеннической схеме с использованием ИИ

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Мошенники могут использовать ИИ-образы знаменитостей для обмана покупателей в Сети, рассказали в УБК МВД России.

Сначала фейковые интернет-магазины завлекают людей «доставкой из-за рубежа» или крупными распродажами.

«Для убедительности в рекламе могут использовать видео с участием известных личностей, сгенерированных с применением ИИ», — отметили в ведомстве.

Далее покупателя просят внести полную предоплату и ожидать заказ в течение месяца. Однако в день доставки товар не приходит: аферисты заявляют, что он якобы застрял на таможне, и не возвращают деньги, пишет РИА Новости

В МВД посоветовали изучать отзывы на независимых площадках, оплачивать только при получении или через сервисы с защитой платежа, а также не поддаваться на манипуляции в виде фраз «только сегодня», «осталось два товара», «акция заканчивается через час».

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