В Псковской области открыли 23-й муниципальный центр добровольчества

В поселке Торошино Псковского муниципального округа состоялось официальное открытие муниципального центра добровольчества. Новое пространство станет точкой притяжения для активных жителей, инициативных команд и всех, кто готов помогать и воплощать в жизнь социально значимые проекты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фотографии: министерство молодежной политики Псковской области

Центр в Торошино стал 23-м в единой сети центров добровольчества Псковской области, уточнили в министерстве и добавили, что это событие знаменует собой очередной важный шаг в развитии добровольческого движения региона и расширении инфраструктуры поддержки гражданских инициатив.

Как рассказали в Региональном ресурсном центре добро.рф Псковской области, за каждым таким центром стоят люди, готовые прийти на помощь и поддержать тех, кто в ней нуждается. Новая площадка позволит местным жителям объединяться ради добрых дел, обмениваться опытом и реализовывать собственные социальные инициативы.

«Открытие 23-го центра — это не просто цифра. Это тысячи новых возможностей делать добро вместе. Мы видим запрос от жителей на объединение, и создание таких пространств помогает выстраивать системную работу с волонтерами на местах», — отметила руководитель Ресурсного центра добро.рф Псковской области Алина Корныльева.

Муниципальный центр добровольчества в Торошино станет местом притяжения для неравнодушных граждан, желающих внести свой вклад в развитие родного края, заключили в министерстве. Ожидается, что на базе центра будут проходить обучающие семинары, встречи с экспертами и координация волонтерских акций.