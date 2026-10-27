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В сквере напротив великолукского Дома молодёжи запустили фонтан

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Пусконаладка фонтана завершена в сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках. Как сообщил депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», работы провели на выходных. Сейчас специалисты занимаются наладкой освещения.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Друзья, знаю, что вы с нетерпением ждёте завершения ремонта сквера на улице Чайкиной, напротив Дома молодёжи «Родина». В выходные прошла пусконаладка фонтана. Сейчас специалисты занимаются наладкой освещения», - рассказал Дмитрий Белюков.

По словам депутата, совсем скоро сквер будет полностью готов и станет ещё одним уютным местом для прогулок, отдыха и встреч великолучан.

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Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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