В сквере напротив великолукского Дома молодёжи запустили фонтан

Пусконаладка фонтана завершена в сквере на улице Лизы Чайкиной в Великих Луках. Как сообщил депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», работы провели на выходных. Сейчас специалисты занимаются наладкой освещения.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Друзья, знаю, что вы с нетерпением ждёте завершения ремонта сквера на улице Чайкиной, напротив Дома молодёжи «Родина». В выходные прошла пусконаладка фонтана. Сейчас специалисты занимаются наладкой освещения», - рассказал Дмитрий Белюков.

По словам депутата, совсем скоро сквер будет полностью готов и станет ещё одним уютным местом для прогулок, отдыха и встреч великолучан.