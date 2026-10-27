«Беседка»: 7 лет «мусорной» реформы. Что обещали людям и что получили на выходе?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Ключевой темой разговора станет «мусорная» реформа и ее реализация на территории Псковской области. Реформа стартовала в России 1 января 2019 года. С тех пор работать с твердыми коммунальными отходами имеют право только отобранные по конкурсу организации - региональные операторы. По замыслу инициаторов, главным результатом реформы должен был стать новый подход к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и внедрение новых стандартов работы, включая раздельный сбор мусора, сортировку и современные экотехнопарки вместо привычных городских свалок.

Вместе с гостем студии – экс-руководителем компании «Экопром», предыдущего регоператора по обращению с ТКО, Сергеем Пайстом - ведущий Константин Калиниченко проведет сравнительный анализ: что обещали населению Псковского региона на начальном этапе реализации «мусорной» реформы и что мы получили на выходе.