«Кузница»: Диспансеризация – пройти нельзя отказаться

Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Профилактика лучше, чем лечение. А лучшая профилактика – это своевременная и регулярная проверка состояния организма с последующей корректировкой. С определенной периодичностью, которая зависит от возраста человека, любой житель региона бесплатно может пройти это нехитрое и, как говорят врачи, не занимающее много времени исследование. Однако, реальная картина такова, что не хотят псковичи проходить бесплатную и доступную диспансеризацию. Показатели не критически низкие, однако ниже, чем нужно для выполнения госзадания, но самое главное – для сбережения здоровья людей.

Так чего не хватает? Разъяснительной работы? С организации что-то не так? Кадров недостаточно? Подход формальный? Или при всей доступности и простоте люди не хотят пользоваться, потому что лень? Да, человек - такое существо: что доступно – отложу на потом, при этом буду решать более сложные дела. В этой важной общественно-медицинской теме поможет разобраться заместитель министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина.

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