Общество

Спали мало, но было интересно: Ганза стала главным событием 2019 года для Елены Полонской

Ганзейские дни стали главным событием года для главы города Пскова Елены Полонской. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Многие были настроены скептически и ждали провала, но очень приятно, что сотрудники администраций города и области, федерального уровня оказывали максимальную поддержку в подготовке и проведении этого мероприятия. Это была уникальная возможность презентовать туристический и инвестиционный потенциал Пскова. Многие мероприятия, которые состоялись в рамках Ганзы, станут теперь ежегодными», - отметила глава города.

В частности, Елена Полонская рассказала, что участники ярмарки, состоявшейся в рамках Международных Ганзейских дней, выразили готовность помочь властям ус проведением ежегодных ярмарок, улучшив их формат и наполнение. «У нас не хватает хорошей рождественской ярмарки, и с нового года мы начинаем подготовку нового проекта по проведению интересных рождественских ярмарок в Пскове», - пояснила она.

Напомним, до Ганзейских дней Елена Полонская всего месяц отработала в статусе и.п. главы Пскова после отставки с поста главы Ивана Цецерского и вспоминает этот период с благодарностью. «Спали мало, но было интересно. В это время формировалась настоящая единая команда, мы не действовали каждый по своему усмотрению. В тот момент нам удалось сплотиться, понять друг друга, подстроиться друг под друга, и я только благодарна сложившейся ситуации вокруг меня. Потому что я смогла понять свой потенциал, готова ли я к должности главы Пскова. Для меня это была проверка самой себя в первую очередь. Поэтому только положительные воспоминания у меня от Ганзы», - отметила Елена Полонская.

Еще одним знаковым событием уходящего года она считает строительство в Пскове новых дошкольных учреждений. «Важно, что мы продолжим эту традицию и в 2020 - 2021 годах», - заключила глава города.