Общество

Новогодний профсоюзный бал состоялся в Псковском облсовпрофе

В псковском Доме профсоюзов состоялся традиционный новогодний бал. Гостями праздника стали представители профсоюзов работников здравоохранения, культуры, образования, жизнеобеспечения, автотранспорта и дорожного хозяйства, члены «Электропрофсоюза», профсоюзов работников промышленности, государственных учреждений и общественного обслуживания, радиоэлектронной промышленности, профсоюза потребкооперации и предпринимательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, участников бала встречали Снегурочка (председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова), Дед Мороз (председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов) и другие участники новогоднего представления – Баба-Яга (руководитель отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Валерия Мишакова), которая претендовала на пост Снегурочки, символ наступающего года – Мышь (специалист отдела социально-трудовых отношений Елена Фёдорова), помогавшая профсоюзным активистам участвовать в веселых конкурсах и играх.

Бальные танцы участники праздника осваивали при помощи руководителя профсоюзного проекта «Танцетерапия» Анастасии Мелещенко. Отдельным подарком гостям стала песня «Опять метель» (музыка Константина Меладзе, слова Джахан Поллыевой) в исполнении Ульяны Михайловой и заместителя председателя первичной профсоюзной организации островского завода «Вектор» Елены Ивановой.

Также в рамках праздника состоялось вручение наград победителям и лауреатам конкурса «ПрофПрактики», который Псковский областной совет профсоюзов проводил в течение 2019 года.

После праздничной программы участников бала ждал фуршет и новогодняя дискотека.