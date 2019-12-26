Общество

Глава города: Все помощники депутатов Псковской гордумы проверяются на предмет чистоты перед законом

Все помощники депутатов Псковской городской Думы проверяются полицией на предмет чистоты перед законом. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Елена Полонская в ответ на вопрос дозвонившегося в студию активиста партии «Яблоко» Николая Кузьмина, которого недавно отказались назначать штатным помощником депутата гордумы Дмитрия Пермякова.

Николай Кузьмин обвинил руководство гордумы в практике двойных стандартов в отношении кандидатов в помощники депутатов от разных политических фракций.

Глава Пскова данное утверждение опровергла и сообщила, что в отношении помощников от всех фракций единый поход: перед назначением они проверяются в правоохранительных органах.

«Еще при предыдущем главе города Иване Цецерском мы приняли Положение о помощниках депутатов, но работа по нему велась не в полной мере. Не все помощники проверялись на предмет чистоты перед законом. На сегодняшний день по всем помощникам депутатов гордумы даны запросы в УМВД, чтобы проверили на предмет наличия судимости и административных правонарушений. С помощниками, на которых придут ответы о выявленных нарушениях, договор продлен не будет», - заявила Елена Полонская.

Что касается Николая Кузьмина, то «комиссия по Регламенту и депутатской этике рекомендовала мне не заключать договор». «Я не могу и не имею права игнорировать решение комиссии», - сказала глава города.

Она напомнила, что договоры с помощниками депутатов гордумы заключаются только на год, и 31 декабря у всех помощников соответствующие полномочия закончатся. «Комиссия гордумы по Регламенту и депутатской этике будет обязана вернуться в 2020 году к рассмотрению вопроса о продлении их полномочий вне зависимости от фракционной принадлежности», - добавила глава Пскова.

Елена Полонская также напомнила, что в Положение о помощниках депутата Псковской гордумы были внесены изменения, согласно которым исключен пункт об обязательном наличии высшего образования у помощника депутата. По ее словам, любой депутат может внести те или иные изменения в Положение о помощниках.