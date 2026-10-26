Невельская МБ опубликовала график выездов врача-онколога на ноябрь

План выездов врача-онколога Дианы Степановой на ноябрь для проведения диспансерного наблюдения в филиалах Невельской межрайонной больницы опубликовали в канале учреждения в мессенджере Мах.

Во вторник, 10 ноября, и в четверг, 19 ноября, врач-онколог проведет приемные дни в Невельской межрайонной больнице.

В среду, 11 ноября, врач-онколог примет пациентов в филиале «Усвятский».

Во вторник, 17 ноября, состоится выезд специалиста в филиал «Новосокольнический».

В среду, 25 ноября, посетить врача-онколога смогут пациенты филиала «Себежский».