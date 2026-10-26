Реплика Константина Калиниченко: Это приговор не только Ильиной

Дело Натальи Ильиной близится к развязке. Сегодня в 11:00 экс-ректор ПсковГУ выступила в суде с последним словом. По ходу примерно 15-минутной речи подсудимой были пролиты обильные горючие слезы, глубина ее раскаяния визуально не знала границ. Насколько публичное покаяние растрогало суд, узнаем в четверг, 29 октября в 11:00, когда председатель Псковского городского суда Ирина Васильева огласит приговор.

Впрочем, это уже не столь важно, т. к. суровый общественный приговор Наталье Ильиной уже вынесен. Так что речь вообще не про конкретный срок и иные аспекты судебного решения. Принципиально важен сам факт обвинительного вердикта, что он состоялся, несмотря ни на какие «обстоятельства» и внешние силы.

Это недвусмысленный сигнал тем, кто думают, что ухватили бога за бороду. Что раз они волею судьбы оказались у кормила власти, имеют связи в верхах, иные ресурсы влияния, то они выведены из-под власти закона. Многие из этих людей, давно «несущие себя» как господари этого мира, должны осознать, что мир тесен, а папочка и управа есть на каждого — дайте срок.

И в Псковской области сформировалась такая прослоечка «небожителей» — как из местных, так и из приезжих, уверовавших в то, что они непогрешимые и неприкасаемые, а вокруг них — «холопы», не имеющие право голоса. Экс-ректор ПсковГУ в последнем слове назвала это «гордыней». По-моему, это не гордыня, а элементарная утрата связи с реальностью.

Наталья Ильина — это не рядовое коррупционное явление, не «еще один» проворовавшийся провинциальный чиновник. На вершине своего могущества она была почти сакральным объектом поклонения региональной элиты. Ее откровенно побаивались даже в высшем эшелоне власти — руководители органов исполнительной власти, депутаты областного Собрания, некоторые капитаны псковского бизнеса. Не секрет, за единичными исключениями г-жа Ильина разговаривала через губу, либо вовсе игнорировала. В этом смысле, каким бы ни был приговор, значимо то, что потерявшую берега чиновницу жестко и официально поставили на место.

Чем мы удовлетворены.

Тем, что следственные органы, обвинение оказались на высоте. Респект и уважение тем, кто вскрыл эту криминальную историю, не побоялся дать ей ход и методично довести до логического итога. Мы часто критикуем власть и различные структуры, но когда молодцы — тогда молодцы.

Чем мы не удовлетворены.

Очевидно, что Дело Ильиной не исчерпывается приговором фигурантке. Она не была в этой истории преступником-одиночкой. Из судебного следствия мы знаем, что на разных этапах длящегося преступления у нее были пособники и не только в стенах вуза. Прежде всего высокопоставленные чиновники, кто оказывал ей поддержку, ради чего с сотрудников собирались деньги. Кто эти люди? Их имена не названы. Какие услуги оказывались? Возможно, это предмет отдельного следствия, но общество об этом ничего не знает.

Тем не менее, в этой истории нужно видеть главное. Этот приговор — не только в отношении Натальи Ильиной. А всей системе, которая сначала вырастила, а затем сделала из нее «Салтычиху из ПсковГУ». Тем, кто устраивал ей бенефисы в региональном парламенте, кто пытался заткнуть рот СМИ и ограничить критику ее методов руководства вузом. Надеемся, это станет поучительным уроком для власть предержащих, чтобы впредь избавить регион от подобных резонансных сюжетов.

Константин Калиниченко