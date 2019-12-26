Общество

Аркадий Мурылев встретился с предпринимательским сообществом в 16 районах области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев провел встречи с предпринимателями 16 районов.

Встречи прошли в Невельском, Усвятском, Новосокольническом, Куньинском, Пустошкинском, Себежском, Гдовском, Опочецком, Красногородском, Печорском, Палкинском, Пыталовском, Островском, Локнянском, Бежаницком и Порховском районах.

Каждый район уникален, от этого и проблемы у предпринимателей в каждом районе уникальны. К примеру, в Себеже предприниматели рассказали о проблемах с оформлением земельных участков и строительства ввиду расположения большей части интересующих территорий в границах заповедника, а Печорские предприниматели поделились недовольством снижения туристического потока и вытекающими из этого проблемами.

Однако, несмотря на наличие своих особенностей, бизнесменов в каждом районе объединяют общие опасения по поводу серьезного оттока людей и нехватки кадров, отсутствия материальной поддержки со стороны местных властей, всех бех исключения волнует информационный вакуум относительно возможных мер поддержки и нововведений законодательства в целом, особенно последних изменений, связанных с обязательной маркировкой товаров.

Предприниматели в районах с прилегающими лесными территориями страдают от невозможности получения лесных участков для ведения предпринимательской деятельности, предприниматели в районах с развивающимся фермерством страдают от длительных процедур оформления необходимых земельных участков, удаленные районы столкнулись с транспортной недоступностью (представительства федеральных органов власти расположены таким образом, что добраться без длительных пересадок до них невозможно) и т.д.

Несомненно, помимо местных вопросов и проблем регионального уровня предпринимателей пугает нестабильная экономическая обстановка в стране в целом, в том числе серьезные изменения налогового законодательства, которые могут привести многих бизнесменов на грань закрытия.

В предстоящем 2020 году уполномоченный посетит остальные районы Псковской области, после чего традиционно будет сформирован отчет и все озвученные в ходе встреч проблемы войдут в ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области за 2019, который также будет направлен в адрес губернатора региона, областного Собрания депутатов, прокуратуры области, Общественной палаты.

По результатам анализа наиболее системных проблем будут подготовлены предложения по их решению на региональном и федеральном уровнях.