Общество

Депутат Денис Иванов исполнил мечту 12-летнего воспитанника Печорского центра помощи детям

Электросамокат подарил депутат Псковской гордумы Денис Иванов 12-летнему воспитаннику Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Как депутат сообщил в интервью Псковской Ленты Новостей, это заветное желание мальчика он узнал, став участником благотворительной акции «Елка желаний».

Напомним, 23 декабря, в рамках этой акции в псковском ЗАГСе состоялось мероприятие, в котором приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представители администраций Пскова и области, депутаты гордумы Пскова и областного Собрания, представители общественности и бизнеса. Каждый снял с новогодней елки шары с новогодними мечтами детей, оставшихся без родительской опеки, чтобы воплотить их в жизнь в течение следующего года.

В акции принял участие и Денис Иванов. Он снял с елки шар с желанием от 12-летнего Саши, в тот же день купил электросамокат, о котором он мечтал, а сегодня, 27 декабря, с подарком приехал к нему в гости в печорский центр. С собой депутат захватил 30 коробок с пиццей, чтоб в канун Нового года порадовать всех воспитанников учреждения.

«Я думал, в таких учреждениях не очень приятная обстановка, и был приятно удивлен. И у детей, и у взрослых позитивное настроение, да и я рядом с ними сильнее почувствовал приближение Нового года», - поделился впечатлениями депутат.

Денис Иванов убежден: если у ребенка есть желание, его надо исполнять. Именно поэтому у него в семье много животных, которых он приобрел по просьбе своих детей. «Сначала у нас была большая собачка, потом появилась маленькая, а потом паук, кот и хамелеон», - перечислил он.

Внимательно он относится и к нуждам детей, лишенных родительской любви. Он регулярно оказывает им адресную помощь, считая, что чудеса детям надо дарить не только в канун Нового года.