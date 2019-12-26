Общество

Уведомление о выборе налогового органа налоговые агенты обязаны представить до 31 января 2020 года

С 2020 года организации с обособленными подразделениями на территории одного муниципального образования смогут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного из подразделений. Для этого организации, во избежание недоимки и переплаты, необходимо уведомить о своем выборе налоговый орган.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, уведомление о выборе налогового органа организациям – налоговым агентам, планирующим с 2020 года применять новый порядок перечисления НДФЛ и представления налоговой отчетности, необходимо представить до 31 января 2020 года.

Напомним, в настоящее время такие налоговые агенты сдают отчетность по месту учета как головной организации, так и каждого обособленного подразделения. Нововведение позволит снизить нагрузку на бизнес за счет сокращения документооборота.

Форма уведомления о выборе налогового органа утверждена приказом ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@ «Об утверждении формы уведомления о выборе налогового органа, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о выборе налогового органа в электронной форме» (зарегистрирован в Минюсте России 19.12.2019 № 56881).

При этом у налогового агента сохраняется право подать заявление на уточнение платежа при необходимости корректировки отдельных реквизитов (КПП плательщика, ИНН, КПП и наименование получателя платежа).