День деревни отметили жители Васильевского

День деревни отметили жители деревни Васильевское, отдавая дань уважения своему родному краю, прославляя его в песнях и поэтических строках. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в Мах.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах

«Жители деревни всех поколений, чьи жизненные судьбы связаны с этим краем, собрались сегодня на общем празднике, который получился теплым и по-настоящему домашним, ведь собравшиеся - это близкие друг другу люди, родные, друзья, соседи, объединенные не только общностью территории, но и общей любовью к своей малой Родине. И даже если представители молодых поколений васильевцев живут и работают сегодня в других городах, праздник деревни становится для многих точкой притяжения, на который собираются все от мала до велика! Это те корни, без которых не может быть по-настоящему счастлив ни одни человек!» - подчеркнула Оксана Филиппова.

Вместе с помощником губернатора Псковской области Михаилом Каратышем глава муниципалитета поприветствовала жителей Васильевского, пожелав мирного неба и светлого будущего этому прекрасному краю, а каждому жителю - крепкого здоровья и новых успехов во имя процветания родной деревни.

«Как всегда, праздничный концерт, подготовленный Тамарой Ильиной и ее творческими единомышленниками, стал ярким поздравлением своим землякам, главную тему которого выразило трио семьи Ильиных из представителей трех поколений: "Где родился - там и пригодился"!» - отметила глава муниципалитета.

Поздравления прозвучали в адрес земляков, отмечающих свои юбилейные даты. Оксана Филиппова вручила благодарственные письма администрации округа жителям Васильевского:фельдшеру Любови Давыдовой, социальному работнику Елене Семеновой, находящемуся на заслуженном отдыхе, но до сих пор занимающего активную жизненную позицию Виталию Семенову.

«Дорогие жители Васильевского! Пусть праздник малой Родины объединяет все поколения жителей еще многие-многие годы, а между вами царят взаимное уважение друг к другу и добрососедские отношения!» - резюмировала Оксана Филиппова.