Общество

В Локнянском районе выявлен очаг бешенства

На территории Локнянского района проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотического очага заболевания бешенством, который расположен на улице Пролетарской поселка Локня. Работа ведется в соответствии с подписанным указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Комплекс карантинных мероприятий распространяется не только на территорию эпизоотического очага заболевания бешенством, но и на площади угрожаемой зоны, которая охватывает целый ряд улиц в районе ул. Пролетарской.

На период действия ограничительных мероприятий на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны запрещены вывоз собак и кошек за пределы зоны карантина, торговля домашними животными и отлов диких животных. Специалисты ветслужбы проведут разъяснительную работу с населением, а также провакцинируют домашних животных.

Карантин вводится до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Напомним, что на протяжении ряда лет в Псковской области отмечается сокращение числа случаев бешенства. Во многом положительную динамику связана с проведением масштабной вакцинации диких животных. За три года на территории региона разложено более 1,5 млн доз антирабической вакцины, что позволило осуществить иммунизацию диких животных во всех муниципальных районах. В этом году Псковская область получила около 400 тыс доз. Кроме того, в 2019 году провакцинировано около 45 тыс домашних животных.

Напомним, что бешенство - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе больным животным. Вызывает тяжелые необратимые изменения центральной нервной системы и заканчивается летальным исходом.