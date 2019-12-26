Общество

В Великих Луках идет подготовка к закрытию «Самарского» железнодорожного переезда

Закрытие железнодорожного переезда «Самарский» должно было произойти сразу после сдачи в эксплуатацию великолукского путепровода. Этот пункт был включен в обязательства, которые было необходимо выполнить после получения согласия от ОАО «Российские железные дороги» на строительство путепровода через железнодорожные пути в городе Великие Луки. Но, благодаря личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством ОАО «РЖД», дата закрытия переезда была перенесена более чем на год для того, чтобы жители города Великие Луки смогли адаптироваться к новой схеме распределения транспортных потоков, возникшей после введения в эксплуатацию путепровода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе великолукской администрации.

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«Закрытие железнодорожного переезда «Самарского» было включено в обязательства, которые было необходимо выполнить после получения согласия от ОАО «Российские железные дороги» на строительство путепровода через железнодорожные пути в городе Великие Луки, – пояснил Юрий Иванович. – В противном случае, город просто не получил бы такого согласия, а великолучане по сей день стояли бы в километровых пробках и часами ждали бы «скорую» или пожарную машину», - прокомментировал ситуацию с закрытием переезда первый заместитель главы администрации города Великие Луки Юрий Власюк.

Как подчеркнул замглавы, обязательство о закрытие переезда содержится в инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов министерства путей сообщения России от 29 июня 1998 года № ЦП – 566, пункте 1.2, который гласит, что «при наличии путепроводов, переезды, расположенные на расстоянии 5 км и менее от них, подлежат закрытию».

Вопрос закрытия переезда «Самарский» волнует горожан, несмотря на то, что любой железнодорожный переезд является источником неудобств для водителей и пешеходов, которые вынуждены стоять в ожидании открытия шлагбаума.

Закрытие переезда позволит быстрее перераспределить транспортные потоки по другим маршрутам движения, и, в первую очередь, направит их по путепроводу, что будет способствовать скорейшей адаптации автолюбителей к новым транспортным потокам.

«Для организации комфортного передвижения жителей города разработана оптимальная схема движения без учёта данного переезда, – рассказал Юрий Власюк. – Для этого будет изменено расположение дорожных знаков, остановочных комплексов, светофорных объектов. Также с этой целью будет пересмотрена схема работы светофорного объекта на перекрёстке улиц Дьяконова – Ленина. Проведены переговоры с перевозчиками для организации оптимальной схемы движения общественного транспорта, максимально удобной для жителей города».

Также он обратил внимание, что в ходе разработки КСОДД (комплексная система организации дорожного движения) и проведения мониторинга транспортных потоков было выявлено, что новый маршрут передвижения, который заработает после закрытия переезда, не увеличивает время нахождения автотранспорта в пути. Более того, новый маршрут поможет избежать пробок, возникавших в связи с приостановкой движения через переезд.

«В случае если город не закроет данный переезд, будет невозможна выдача технических условий для разработки проектно-сметной документации на строительство нового путепровода – моста через железнодорожные пути, соединяющего проспект Гагарина и улицу Малышева в Великих Луках», – отметил также Юрий Власюк.

Добавим, что любой железнодорожный переезд – это потенциально аварийно опасный объект. После закрытия данного переезда риски возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан на данном участке, будут устранены. Закрыть железнодорожный переезд «Самарский» планируется с 15 января.