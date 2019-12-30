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Общество

Правительство РФ предлагает ввести штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в Интернете

09.01.2020 12:42|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который предусматривает введение штрафов от 5 тысяч рублей до 1,5 млн рублей за размещение или распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием сети «Интернет», пишет «Интерфакс».

Законопроект (№876368-7) «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» размещен в четверг на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Изменения вносятся в несколько статей КоАП.

Разработчики считают, что под действие закона должны подпадать владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики, которые должны нести «строгую административную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете», а также операторы связи, предоставляющие услуги связи провайдерам хостинга, за неисполнение обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен.

Кроме того, проектом закона предлагается установить «ужесточение ответственности за пропаганду, либо незаконную рекламу наркотиков в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства».

В проекте закона указано, что за незаконную пропаганду наркотиков в сети для физических лиц предлагается ввести штрафы от пяти до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Штрафы вводятся также для предпринимателей, работающих без образования юрлица, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц размер штрафа может достигать 1,5 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в целях пропаганды потребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения активно используются социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, социальные сети, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей.

За первое полугодие 2019 г. МВД России рассмотрено свыше 23 тысяч обращений, по которым принято более 12 тысяч экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев заявил ранее, что комитет планирует рассмотреть проект закона о штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете в весеннюю сессию в приоритетном порядке, как только документ поступит в Думу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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