Общество

240 незаконных орудий лова изъяла рыбоохрана у браконьеров в СЗФО за новогодние праздники

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству подвело итоги работы контрольно-надзорных мероприятий рыбоохраны в период новогодних и рождественских праздников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, на протяжении всех новогодних каникул оперативная обстановка находилась под контролем государственных инспекторов рыбоохраны.

За первые восемь дней января наступившего года сотрудниками рыбоохраны проведено 111 рейдов, выявлено 94 административных правонарушения, возбуждено 1 уголовное дело, наложено штрафов на сумму 206 000 рублей, изъято 323 кг рыбы и 240 незаконных орудий лова. Выдано 170 разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.