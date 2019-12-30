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Общество

Мурал, посвященный 20-летию подвига героев 2-й бригады спецназа, появился на ул. Шестака, 18

13.01.2020 15:38|ПсковКомментариев: 2

Мурал, посвященный 20-летию подвига воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения, появился на фасаде одного из домов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Художественное граффити появилось на фасаде жилого дома 18 на улице Шестака.

Напомним, ранее подобный мурал нарисовали на доме №23 по ул. Генерала Маргелова в рамках подготовки к празднованию годовщины подвига 6-й роты.

Наиболее трагическая страница истории псковского спецназа - битва при Харсеное. 21 февраля 2000 года 2-я бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них - разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

К празднованию 20-летней годовщины подвига пяти новым улицам Пскова будут присвоены имена погибших воинов-разведчиков. Улицы будут названы в честь Героев России: прапорщика Сергея Шанцева, капитана Александра Калинина, капитана Михаила Боченкова, старшего лейтенанта Сергея Самойлова, а также кавалера Ордена Мужества, сержанта Виктора Черненького.

Кроме того, к годовщине подвига в Пскове будет снят фильм под рабочим названием «Псковская бригада».

К 20-летию подвига воинов-разведчиков будет приурочено около 40 официальных торжеств и мероприятий. Это тематические вечера, концертные программы, военно-патриотические акции, музейные экскурсии, тематические выставки, памятные митинги.

Источник: Псковская Лента Новостей
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