«Великий, могучий»: под прикрытием — профессии с иноязычными названиями

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ «Великий, могучий», в котором ведущая Юлия Магера вместе с экспертами раскрывает тайны русского языка.

Мерчендайзеры, промоутеры и дистрибьюторы: что означают иноязычные названия профессий, какую правду они порой прикрывают и нужно ли искать им исконные аналоги? В этом вопросе поможет разобраться учитель русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгения Пономаренко.

Слушайте новый выпуск программы «Великий, могучий» завтра, 6 августа, в 8.48. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте», на Rutube-канале ПЛН-ТВ и на сайте Псковской Ленты Новостей. Повтор в 12.48.