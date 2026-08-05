Исследования показали высокое качество пшеницы в Псковской области

Специалисты Санкт-Петербургского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в рамках государственного мониторинга зерна исследовали первые пробы пшеницы, выращенной в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, образцы были отобраны 31 июля из трех партий в Пыталовском и Себежском районах. Общий объем партий составил 3,5 тысячи тонн.
Фото: Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса
Пробы проанализированы по основным параметрам: цвет, запах, влажность, наличие вредителей, состав примесей, количество и качество клейковины, массовая доля белка, стекловидность и другие показатели.
По результатам исследований пшеница соответствует 3 и 4 классам. Отмечена высокая натура в диапазоне 780–810 г/л, что свидетельствует о хорошей выполненности зерна: чем выше натура, тем больше выход муки высшего сорта в расчете на тонну зерна. Данные внесены во ФГИС «Зерно».
Итоги государственного мониторинга будут подведены после завершения уборочной кампании. Всего в Псковской области планируется проверить 167 партий пшеницы общим валовым сбором 86 тысяч тонн.