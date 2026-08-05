Первое заседание Общественного совета при министерстве молодежной политики региона состоялось в Пскове

В Пскове прошло первое заседание нового состава Общественного совета при Министерстве молодежной политики Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: Министерство по молодежной политике Псковской области

Заседание обновлённого состава Общественного совета при Министерстве молодежной политики Псковской области состоялось 3 августа. Встреча стала отправной точкой для работы команды, которая будет определять ключевые направления развития молодёжных инициатив в регионе на ближайшие годы.

Главной целью встречи стали знакомство участников и формирование рабочего состава совета. В ходе заседания избрали руководящие должности:

Председатель Общественного совета – Сергей Елизаров;

Заместитель председателя – Василий Демидов;

Секретарь – Данил Лукъянович;

Члены Совета – Александра Тимофеева и Мария Тучак.

Участники утвердили план работы и обозначили приоритетные направления деятельности: развитие патриотического воспитания, поддержка социальных проектов для студентов, экологические инициативы, цифровизация молодёжной среды и создание комфортной инфраструктуры для самореализации молодёжи. Особое внимание будет уделено межведомственному взаимодействию.