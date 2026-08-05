Первое заседание Общественного совета при министерстве молодежной политики региона состоялось в Пскове

В Пскове прошло первое заседание нового состава Общественного совета при Министерстве молодежной политики Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.
Фото: Министерство по молодежной политике Псковской области
Заседание обновлённого состава Общественного совета при Министерстве молодежной политики Псковской области состоялось 3 августа. Встреча стала отправной точкой для работы команды, которая будет определять ключевые направления развития молодёжных инициатив в регионе на ближайшие годы.
Главной целью встречи стали знакомство участников и формирование рабочего состава совета. В ходе заседания избрали руководящие должности:
- Председатель Общественного совета – Сергей Елизаров;
- Заместитель председателя – Василий Демидов;
- Секретарь – Данил Лукъянович;
- Члены Совета – Александра Тимофеева и Мария Тучак.
Участники утвердили план работы и обозначили приоритетные направления деятельности: развитие патриотического воспитания, поддержка социальных проектов для студентов, экологические инициативы, цифровизация молодёжной среды и создание комфортной инфраструктуры для самореализации молодёжи. Особое внимание будет уделено межведомственному взаимодействию.