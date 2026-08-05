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Первое заседание Общественного совета при министерстве молодежной политики региона состоялось в Пскове

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В Пскове прошло первое заседание нового состава Общественного совета при Министерстве молодежной политики Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: Министерство по молодежной политике Псковской области

Заседание обновлённого состава Общественного совета при Министерстве молодежной политики Псковской области состоялось 3 августа. Встреча стала отправной точкой для работы команды, которая будет определять ключевые направления развития молодёжных инициатив в регионе на ближайшие годы.

Главной целью встречи стали знакомство участников и формирование рабочего состава совета. В ходе заседания избрали руководящие должности:

  • Председатель Общественного совета – Сергей Елизаров;
  • Заместитель председателя – Василий Демидов;
  • Секретарь – Данил Лукъянович;
  • Члены Совета – Александра Тимофеева и Мария Тучак.

Участники утвердили план работы и обозначили приоритетные направления деятельности: развитие патриотического воспитания, поддержка социальных проектов для студентов, экологические инициативы, цифровизация молодёжной среды и создание комфортной инфраструктуры для самореализации молодёжи. Особое внимание будет уделено межведомственному взаимодействию.

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