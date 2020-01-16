Общество

Глава администрации Пскова предложил сформировать федеральную программу по обеспечению льготников земельными участками

Глава администрации Пскова Александр Братчиков обратился к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с просьбой о формировании федеральной программы по обеспечению льготных категорий граждан земельными участками. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои предложения он озвучил сегодня, 18 января, на встрече спикера Госдумы с активом Псковской области.



Александр Братчиков поблагодарил депутатов Госдумы за совершенствование закона о госзакупках, благодаря чему конкурсные процедуры стали проводиться более эффективно. Затем градоначальник заострил внимание федерального политика на проблему выделения определенным категориям граждан бесплатных земельных участков в Пскове.

«У нас более 4000 семей имеют право на получение земельных участков. Но даже порядка 700 участков - это около 1,5 млрд рублей. Сделать это за счет городского или даже областного бюджета на сегодняшний день не представляется возможным», - рассказал градоначальник и предложил сформировать профильную федеральную программу.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что этот вопрос требует детального изучения.

«На карандаш» федеральный политик взял и вопрос, озвученный псковским хирургом, депутатом Псковского областного Собрания Игорем Дитрихом. Он отметил, что в соответствии с федеральным закон об обязательном медицинском страховании на регион ложиться серьезным бременем обязательства по выплате больничных. «Они оставляют около 45% от всех расходов на здравоохранение. Предлагаю передать полномочия об уплате этого социального обязательства на уровень федерального бюджета. Регион сможет высвободившиеся средства направить на развитие системы здравоохранения и привлечение медицинских кадров», - высказался парламентарий.

«Этот вопрос нужно изучить», - резюмировал Вячеслав Володин.