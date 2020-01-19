Общество

Гдовский депутат: Замглавы района Вячеслав Белов присвоил берег Чудского озера. ВИДЕО

Источник: Youtube-канал «Вера Трушина»

Депутат Гдовского районного Собрания Юлия Сагателян сообщила, что замглавы района Вячеслав Белов нарушил закон: забрал себе в собственность часть береговой линии Чудского озера. Как Юлия Сагателян сообщила в видеоролике, который 17 января появился на видеохостинге Youtube, площадь этого участка - около 10 гектаров, между деревнями Стропицы и Ветвеник.

Источник: Youtube-канал «Вера Трушина»

«Некоторое время назад, еще не будучи чиновником, Вячеслав Белов получил в собственность около 4 гектаров земли: бывшие колхозные наделы в Стропицах, но ничего не предпринимал, пока не стал высоким начальником, - отметила Юлия Сагателян. - Но как только занял должность замглавы района, предпринял такую схему, которая позволила ему увеличить количество земли до 10 гектаров, поскольку земля, которая была выделена изначально, - не очень. Однако увеличил - не за счет земель плодородных, удаленных от берега, где есть хоть какой-то плодородный слой. Вытянул тонкой полосой вдоль Чудского озера».

Кроме того, депутат подчеркнула, что части земельные участки, приобретенные Вячеславом Беловым, возможно, занимают и акваторию озера: «Нужно понимать, что линия воды озера непостоянна: меняется в зависимости от сезона. Думаю, в периоды разлива возможен серьезный захват и водной части водоема».

Также Юлия Сагателян добавила, что вид разрешенного использования той земли, которую оформил себе Вячеслав Белов, - личное подсобное хозяйство: предполагает разделывание сельскохозяйственных угодий.

«Но что можно вырастить на песке - ни я, ни кто-либо из здравомыслящих жителей района не понимаем. Но по каким-то странным обстоятельствам это находит понимание у Гдовской районной прокуратуры, куда обратились и наши муниципальные депутаты, возмущенные таким поведением чиновника», - уточнила Юлия Сагателян.

С ее слов, районная прокуратура не нашла каких-либо нарушений в обозначенных действиях Вячеслава Белова: «Прокуратура отказала в том, чтобы выйти в суд с иском о признании права собственности отсутствующим или об отмене результатов межевания».

Помимо этого, Юлия Сагателян напомнила, что с 2015 года в Российской Федерации запрещается иметь в частной собственности прибрежную зону. По данным депутата, по этому вопросу больше 100 жителей Ветвеника поставили подписи в обращении не только в Гдовское районное Собрание, но и к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

«Не знаю, ответил ли губернатор, но я уверена, что если он разберется в ситуации то поймет насколько некрасиво и недостойно повел себя чиновник, - выразила надежду Юлия Сагателян.- Эту земли иначе как для продажи, попортить нервы местным жителям, получить в собственность было нельзя».

Депутат добавила, что в приобретенный замглавы района участок входит и часть местного старого кладбища, из-за чего уже были конфликтные ситуации с жителями муниципалитета. В качестве доказательства Юлия Сагателян показала распечатки, которые, с ее слов, - кадастровые планы участка, приобретенного Вячеславом Беловым, с сайта Росреестра.