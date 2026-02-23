«Постскриптум»: Атака беспилотников, замедление Telegram и допрос потерпевших по «делу Ильиной»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум».
О важных событиях минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Атака беспилотников на резервуары нефтехранилища в Великих Луках: что известно о возможных причинах и последствиях?
- Замедление работы Telegram: как это сказывается на пользователях и что говорят псковские политики по поводу ограничений?
- Детали расследования «дела Ильиной»: кто, как и сколько потерпевших и что ожидает участников разбирательств?
- Обсуждение вопросов по теплоснабжению, планируемых к рассмотрению на ближайшей сессии областного Собрания.
Начало программы — в 13:04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.