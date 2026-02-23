Начальник управления Росгвардии по Псковской области принял участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества

В День защитника Отечества на мемориальном комплексе защитникам Отечества на погосте Выбуты под Псковом состоялась торжественная церемония возложения Гирлянды воинской Славы. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Денис Беседин, представители органов власти и силовых структур, ветераны, а также жители Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Ритуал начался с заупокойной литии о воинах, погибших в борьбе за свободу и независимость своей страны. Панихиду отслужил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Участники мероприятия почтили память павших на полях сражений минутой молчания, после чего возложили цветы к подножию монумента.

Мемориальный комплекс защитникам Отечества «Воин» в Выбутах, посвящённый павшим героям и участникам специальной военной операции, был открыт в 2024 году.