 
Общество

Начальник управления Росгвардии по Псковской области принял участие в памятных мероприятиях ко Дню защитника Отечества

0

В День защитника Отечества на мемориальном комплексе защитникам Отечества на погосте Выбуты под Псковом состоялась торжественная церемония возложения Гирлянды воинской Славы. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Денис Беседин, представители органов власти и силовых структур, ветераны, а также жители Псковской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Ритуал начался с заупокойной литии о воинах, погибших в борьбе за свободу и независимость своей страны. Панихиду отслужил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Участники мероприятия почтили память павших на полях сражений минутой молчания, после чего возложили цветы к подножию монумента.

Мемориальный комплекс защитникам Отечества «Воин» в Выбутах, посвящённый павшим героям и участникам специальной военной операции, был открыт в 2024 году.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026