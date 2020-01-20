Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют завтра в Псковской области

На Крещение - в Крыпецы: как это было

Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram после отставки с поста премьера

Псковскому бизнес-омбудсмену стали чаще жаловаться по вопросу внешнего облика торговых павильонов

Псковичи могут получить бесплатную консультацию в сфере оборота недвижимости

Сити-менеджер Пскова рассказал об изменениях в работе светофора на перекрестке Школьной и Труда

В Псковской области стартует конкурс «Живая классика»

Для псковских детей организуют тренинги по безопасному поведению на улице и в интернете

За два года число занятых в бизнесе в Псковской области уменьшилось на 6,2 тыс. человек