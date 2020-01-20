Общество

Ветераны профсоюзного движения из Дедовичского района поблагодарили Псковский облсовпроф за организацию отдыха в профсоюзных санаториях

Ветераны профсоюзного движения из Дедовичского района поблагодарили Псковский областной совет профсоюзов в лице его председателя Ульяны Михайловой за организацию отдыха в профсоюзных санаториях региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в социальной программе, реализованной в рамках соглашения между Псковским облсовпрофом, Координационным советом профсоюзных организаций Дедовичского района и органами местного самоуправления Дедовичского района, приняли участие 30 пенсионеров, проживающих в данном муниципальном образовании. В течение 2019 года они оздоровливались в профсоюзных санаториях «Хилово», «Черёха» и «Голубые озёра». Продолжительность санаторно-курортной путевки для участников этой благотворительной профсоюзной программы составила 10 дней. По завершении программы ветераны профсоюзного движения поделились своими впечатлениями об отдыхе.

Ветеран профсоюза работников здравоохранения Наталья Иванова отдыхала в санатории «Хилово»: «И питание, и условия проживания, и лечебные процедуры – всё очень понравилось. Мы благодарим сотрудников санатория и Псковский облсовпроф за проделанную работу, большое спасибо вам за всё!» Её коллега и товарищ по профсоюзу Людмила Соусова отмечает, что специалистам, работающим в санатории, удалось точно подобрать комплекс оздоровительных процедур: «Все назначения мне подошли, огромное спасибо! Хотелось бы еще раз отметить отличное питание, причем из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом мне доставляли еду прямо в номер. Хотелось бы еще раз поблагодарить работников «Хилова» за чуткое отношение к своим пациентам».

Руководитель общественной организации «Ветераны энергетики» Галина Бочкарева, отдыхавшая в санатории «Голубые озёра», отметила отличное содержание территории здравницы, позволяющее совершать долгие прогулки на свежем воздухе по берегу живописного озера. «Минеральные ванны, массаж, ингаляции, лечебная физкультура, лазерные процедуры – всё это сыграло большую роль в улучшении самочувствия. Персонал в санатории очень доброжелательный, питание разнообразное, порадовало постоянное присутствие фруктов в меню, а также комфортабельные номера со всеми удобствами», — добавила она.

Ветеран профсоюза работников образования Нина Дьячок поделилась впечатлениями от отдыха в санатории «Черёха»: «Вежливый и внимательный персонал, отличное разнообразное питание, включающее множество салатов и фруктов. Очень понравилось, что отдыхающим выдается памятка на каждый день пребывания. В санатории трудится замечательный, очень инициативный художественный руководитель: для нас проводилось множество мастер-классов, других культурно-развлекательных мероприятий, включая ежедневные кинопоказы». Ветеран профсоюза работников здравоохранения Нина Ганибалова также отметила хорошую организацию лечебного процесса в «Черёхе»: «Очереди на лечебные процедуры отсутствуют, весь персонал очень внимателен к отдыхающим. В номерах царит чистота, прекрасно организован досуг гостей санатория». Ветеран профсоюза работников культуры Степанида Зубарева подчеркнула, что профессионализм работников санатория «Черёха» виден во всём – и в организации питания, и в организации лечения, и в проведении досуговых мероприятий.

Добавим, что в первом полугодии 2020 года в профсоюзной программе, предоставляющей меры дополнительной социальной поддержке профактивистам в рамках трехстороннего соглашения от 31 октября 2019 года, участвуют члены профсоюза работников образования Псковского района.