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Общество

Михаил Ведерников призвал псковских депутатов и общественников поддержать законопроект Госдумы по регулированию работы «наливаек»

21.01.2020 19:28|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал региональных депутатов и общественников поддержать законопроект Государственной думы Федерального собрания РФ по регулированию работы питейных заведений и учреждений общественного питания, которые осуществляют продажу алкогольной продукции после 22 часов. Документ готовится к рассмотрению во втором чтении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, об этом глава региона заявил во вторник, 21 января, во время вступительного слова на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

«Нужно помнить, что это не первая попытка принятия законопроекта по этой теме. Псковской области нужно направить письма в Госдуму с выражением поддержки этой инициативы. Мы все должны принять в этом активное участие. Наша солидарность может оказаться решающим фактором в таком непростом с юридической точки зрения вопросе», — заметил губернатор и добавил, что при принятии документа во втором чтении региональные парламентарии должны быть готовы оперативно изменить соответствующие правовые акты Псковской области. Тогда собрание жильцов многоквартирного дома получит право провести голосование и закрыть заведение, если оно мешает комфортному проживанию.

Оценивая работу подобных питейных заведений, Михаил Ведерников подчеркнул, что их работа не несет в себе ничего цивилизованного и созидательного. За прошедший год накопилось более 50 жалоб на работу подобных заведений. Все они касаются антисоциального поведения посетителей в ночные часы и продажи контрафактной продукции. «Данный бизнес паразитирует на слабостях человека и вызывает осуждение со стороны жителей области. Более того, некачественный алкоголь — одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых в Псковской области продолжает находиться на высоком уровне», — резюмировал Михаил Ведерников.

Участники заседания также обсудили вопрос профилактики нарушений в питейных заведениях и учреждениях общественного питания, продающих алкоголь после 22.00.

В своем докладе председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев подчеркнул, что за последние два года удалось создать несколько прецедентов по регулированию деятельности подобных заведений. Четыре раза организациям отказано в выдаче лицензии из-за несоответствия помещения, где торговая точка должна была располагаться. «Одно решение предприниматель пытался оспорить, но суд встал на сторону комитета», — отметил Андрей Михеев. Также он рассказал, что в Пскове одно заведение было закрыто благодаря совместной работе с Роспотребнадзором, с владельцами еще одной организации жителям многоквартирного дома удалось наладить конструктивный диалог.

По итогам выступления Андрей Михеев призвал общественников инициировать обращения граждан, по которым будет возможно проводить внеплановые проверки. Также председатель Комитета предложил включить в состав групп для проверки заведений сотрудников Роспотребнадзора, чтобы была возможность расширить перечень выявляемых нарушений. Руководитель ведомства Александр Нестерук поддержал предложение и отметил, что для выявления нарушений применяются различные виды проверок, в том числе и контрольные закупки.

Начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в ходе своего доклада отметил, что за 2019 год органы исполнительной власти и правоохранительных органов неоднократно проводили проверки заведений, по результатам которых было выявлено более 260 фактов нарушения действующего законодательства. Общая сумма уплаченных штрафов составила порядка 2,2 млн рублей.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников подчеркнул не только важность проведения проверок точек общественного питания, где реализуются алкогольные напитки, но и отметил, что необходимо следить за неотвратимостью наказания за выявленные нарушения. «Несколько взысканных крупных штрафов способны разрушить экономику такого бизнеса», — заметил губернатор, обращаясь к руководителю региональной службы судебных приставов Сергею Колесникову.

Также на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области рассмотрены вопросы противодействия экстремизму и преступлениям в налоговой сфере, сфере регистрации юридических лиц, банкротства и незаконной банковской деятельности. С докладами по итогам 2019 года выступили представители профильных ведомств и правоохранительных органов. По итогам обсуждения было решено совершенствовать межведомственную работу для эффективного выявления нарушения регионального и федерального законодательства.

Теги: #наливайки
Источник: Псковская Лента Новостей
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