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Социальный комитет регионального парламента поддержал законопроект об увеличении количества многодетных семей, имеющих право социальной поддержки

Законопроект, который позволит увеличить количество многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки в Псковской области, не потребует увеличения расходов регионального бюджета, поскольку эти средства уже заложены в него. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сообщила председатель комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поинтересовалась в ходе обсуждения законопроекта, есть ли у исполнительной власти понимание, какое количество семей попадает на сегодняшнюю дату под действие данных поправок в закон с 1 января текущего года. Также она спросила, почему в финансово-экономическом обосновании написано, что законопроект не повлечет увеличение расходов областного бюджета.

«Деньги уже заложены в бюджет. На 2020 год у нас предусмотрено свыше 513 млн рублей на эти цели, из них свыше 508 млн рублей будут предоставлены в форме субсидий из федерального бюджета», - ответила Ольга Евстигнеева.

Председатель парламентского комитета Виктор Антонов поинтересовался, не окажется ли так, что количество семей-получателей будет наоборот уменьшено, и попросил подготовить к сессии точные цифры по количеству семей-получателей.

Ольга Евстигнеева заверила, что количество семей будет увеличено и пообещала подготовить точные цифры к сессии регионального парламента.

Напомним, законопроектом, разработанным комитетом по социальной защите, предлагается изменить одно из условий получения выплаты, что позволит увеличить количество многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки. В настоящее время такое право имеют семьи со среднедушевым денежным доходом ниже, чем среднедушевой денежный доход по Псковской области, рассчитанный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики.

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Проектом закона предлагается сравнивать доход семьи с другим показателем - двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.

С учетом, что среднедушевой денежный доход на 2020 год составляет 23 880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения 24 552 рубля, новый подход позволит увеличить количество семей, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

В рамках заседания парламентского комитета по труду и социальной политике депутаты единогласно поддержали проект закона. Окончательное решение будет принято завтра, на 39-й сессии Псковского областного Собрания.