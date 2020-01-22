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Общество

Социальный комитет регионального парламента поддержал законопроект об увеличении количества многодетных семей, имеющих право социальной поддержки

29.01.2020 13:27|ПсковКомментариев: 0

Законопроект, который позволит увеличить количество многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки в Псковской области, не потребует увеличения расходов регионального бюджета, поскольку эти средства уже заложены в него. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 января, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сообщила председатель комитета социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поинтересовалась в ходе обсуждения законопроекта, есть ли у исполнительной власти понимание, какое количество семей попадает на сегодняшнюю дату под действие данных поправок в закон с 1 января текущего года. Также она спросила, почему в финансово-экономическом обосновании написано, что законопроект не повлечет увеличение расходов областного бюджета.

«Деньги уже заложены в бюджет. На 2020 год у нас предусмотрено свыше 513 млн рублей на эти цели, из них свыше 508 млн рублей будут предоставлены в форме субсидий из федерального бюджета», - ответила Ольга Евстигнеева.  

Председатель парламентского комитета Виктор Антонов поинтересовался, не окажется ли так, что количество семей-получателей будет наоборот уменьшено, и попросил подготовить к сессии точные цифры по количеству семей-получателей.

Ольга Евстигнеева заверила, что количество семей будет увеличено и пообещала подготовить точные цифры к сессии регионального парламента.

Напомним, законопроектом, разработанным комитетом по социальной защите, предлагается изменить одно из условий получения выплаты, что позволит увеличить количество многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки. В настоящее время такое право имеют семьи со среднедушевым денежным доходом ниже, чем среднедушевой денежный доход по Псковской области, рассчитанный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики.

Проектом закона предлагается сравнивать доход семьи с другим показателем - двукратной величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением такой выплаты.

С учетом, что среднедушевой денежный доход на 2020 год составляет 23 880 рублей, а размер двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения 24 552 рубля, новый подход позволит увеличить количество семей, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

В рамках заседания парламентского комитета по труду и социальной политике депутаты единогласно поддержали проект закона. Окончательное решение будет принято завтра, на 39-й сессии Псковского областного Собрания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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